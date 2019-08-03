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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия первенства "Снайперский рубеж"
Соревнования в рамках Армейских игр пройдут и на территории Беларуси. Сегодня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялась церемония открытия первенства "Снайперский рубеж". На площади Церемониалов выстроились команды профессионалов из 21-го государства - лучшие представители вооруженных сил стран - участниц "АРМИ-2019". На полигоне Брестский будут состязаться лучшие снайперы и спецназовцы из Беларуси, России, Китая, Ирана, Греции, Марокко и других стран. Впервые для участия в конкурсе "Снайперский рубеж" подали заявки на участие военнослужащие из Иордании, Камбоджи, Конго, Кубы, Шри-Ланки. Меткие стрелки соревнуются в три этапа: индивидуальный и парный зачеты, снайперская эстафета. А спецназу предстоит преодолеть полосу препятствий, завалы и заминированный участок местности.
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