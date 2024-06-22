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В мемориальном комплексе "Хатынь" скорбят о погибших и вспоминают первый день Великой Отечественной войны

Сегодня была война... 83 года назад, 22 июня, гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Первой удар врага приняла Беларусь, она же потерпела в Великой Отечественной больше всего. На нашей территории оккупанты осуществляли тактику "выжженной земли": и буквально сжигали наши города, села, наших людей.

Сегодня во всех уголках Беларуси скорбят об ушедших, везде вспоминают первый день войны. Но самым знаковым, символическим и преисполненным боли местом является Хатынь. Как знаменитый мемориал переживает 22 июня 2024-го?

Чтобы рассказать, прямо сейчас из Хатыни на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Бордиловская (подробности в видео).

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