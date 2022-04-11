В мемориальном комплексе "Тростенец" почтили память жертв фашизма

В таком святом месте как Тростенец около полумиллиона наших дедов и прадедов так и не были освобождены. И все это было сделано руками тех потомков, которые пытаются поучать, как жить, как развивать свою страну, что можно, что нельзя делать. И во многом ситуация вдоль южной границы нашей страны была продиктована неуважением и надругательским отношением к нашим историческим корням. Задача общественности и молодежной организации, БРСМ прежде всего - указать молодым людям на важность пропуска через себя, через эмоцию всех тех событий и понимания того, чему мы обязаны, как мы обязаны тому поколению, которое когда-то отстояло нашу честь, независимость и свободу.



Инесса Кулаго, председатель Заводской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма