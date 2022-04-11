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В мемориальном комплексе "Тростенец" почтили память жертв фашизма
Сегодня весь мир вспоминает тех, кто за колючей проволокой сражался со смертью в годы Второй мировой войны. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде 11 апреля 1945 года. Из 18 миллионов человек, попавших в концлагерь, 12 миллионов были уничтожены. На территории Беларуси нацисты создали около 250 лагерей для советских военнопленных, 350 лагерей, тюрем и других мест принудительного содержания гражданского населения. Памятные мероприятия сегодня прошли по всей Беларуси. В Год исторической памяти и в свете новых фактов, которые становятся известны, события тех дней воспринимаются особенно остро.
В мемориальном комплексе "Тростенец" прошла церемония памяти жертв фашизма
В мемориальном комплексе "Тростенец" были возложены венки в память о жертвах фашизма. Тростенец был самым крупным нацистским лагерем на оккупированной территории Советского Союза. Он включал в себя все классификации - концлагеря, лагеря для военнопленных и лагеря смерти. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, здесь были уничтожены 206,5 тысячи человек. Последняя операция карателей прошла за пять дней до освобождения Минска. Сегодня у монумента "Врата памяти" вспоминали тех, кто стал жертвой нацистского геноцида. Цветы возложили депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, активисты молодежных организаций, военные, студенты и школьники.
В церемонии приняли участие и бывшие несовершеннолетние узники, в том числе и те, кто вместе с родителями был угнан на принудительные работы. После церемонии поговорили с ними о самом главном: как избежать подмены понятий и не допустить принижения значения героической борьбы.
В таком святом месте как Тростенец около полумиллиона наших дедов и прадедов так и не были освобождены. И все это было сделано руками тех потомков, которые пытаются поучать, как жить, как развивать свою страну, что можно, что нельзя делать. И во многом ситуация вдоль южной границы нашей страны была продиктована неуважением и надругательским отношением к нашим историческим корням. Задача общественности и молодежной организации, БРСМ прежде всего - указать молодым людям на важность пропуска через себя, через эмоцию всех тех событий и понимания того, чему мы обязаны, как мы обязаны тому поколению, которое когда-то отстояло нашу честь, независимость и свободу.
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