В мемориальном комплексе "Тростенец" завершаются работы по установке национального памятника, который посвящен австрийским евреям, погибшим в лагере смерти рядом с деревней Малый Тростенец. Монумент получил название "Массив имен". Сегодня в белорусской Академии искусств прошла презентация проекта с участием скульпторов, которые работали над созданием монументальной композиции.