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В мемориальном комплексе "Тростенец" завершаются работы по установке национального памятника
В мемориальном комплексе "Тростенец" завершаются работы по установке национального памятника, который посвящен австрийским евреям, погибшим в лагере смерти рядом с деревней Малый Тростенец. Монумент получил название "Массив имен". Сегодня в белорусской Академии искусств прошла презентация проекта с участием скульпторов, которые работали над созданием монументальной композиции.
"Тростенец" - крупнейший лагерь смерти на территории Беларуси и оккупированных районов Советского Союза. По подсчетам историков, там погибли более 540 тысяч человек, в том числе плененных граждан Австрии, Польши, Чехословакии, Франции.
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