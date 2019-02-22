В мемориальном комплесе "Дальва" почтили память жертв фашистов

Сегодня, в канун Дня защитников Отечества, в Логойском районе почтили память жертв последней сожженной фашистскими оккупантами деревни Дальва. Возложить цветы к монументу приехали представители Белорусского фонда мира, учащиеся местных школ, колледжей, а также представители совета ветеранов Белтелерадиокомпании.

Напомним, в июне 1944-го деревню Дальва настигла хатынская участь. Фашистские оккупанты сожгли заживо 44 местных жителя, большинство из них были дети. Единственный, кому удалось выжить, был 13-летний Николай Гирилович. Спустя годы он возглавил аппаратно-студийный комплекс Белорусского радио. В 1969 году инициировал строительство мемориального комплекса на месте своей малой родины - деревни Дальва.