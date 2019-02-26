В меню спортсменов во время II Европейских игр будет более 250 блюд в день

Это не только европейская и азиатская кухни: в рационе атлетов также будет кошерная и халяльная пища, вегетерианские и диетические блюда. Каждый день недели - новое меню. Всего предстоит накормить около 6 тысяч спортсменов. Столовая в деревне атлетов рассчитана на 2 тысячи мест. Будут работать также кафе белорусской кухни и две лаунж-зоны.