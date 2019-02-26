ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В меню спортсменов во время II Европейских игр будет более 250 блюд в день

Это не только европейская и азиатская кухни: в рационе атлетов также будет кошерная и халяльная пища, вегетерианские и диетические блюда. Каждый день недели - новое меню. Всего предстоит накормить около 6 тысяч спортсменов. Столовая в деревне атлетов рассчитана на 2 тысячи мест. Будут работать также кафе белорусской кухни и две лаунж-зоны.

Пункт питания организуют на каждом спортивном объекте

Судьям и работникам СМИ предложат прохладительные напитки и закуски. Накормят и волонтеров. Рацион участников II Европейских игр будет состоять в основном из белорусских продуктов. Импортируют специфическую продукцию, например, соевое молоко. Операторы питания уже выбраны, персонал прошел тщательный отбор и обучение.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все