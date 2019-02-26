3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В меню спортсменов во время II Европейских игр будет более 250 блюд в день
Это не только европейская и азиатская кухни: в рационе атлетов также будет кошерная и халяльная пища, вегетерианские и диетические блюда. Каждый день недели - новое меню. Всего предстоит накормить около 6 тысяч спортсменов. Столовая в деревне атлетов рассчитана на 2 тысячи мест. Будут работать также кафе белорусской кухни и две лаунж-зоны.
Пункт питания организуют на каждом спортивном объекте
Судьям и работникам СМИ предложат прохладительные напитки и закуски. Накормят и волонтеров. Рацион участников II Европейских игр будет состоять в основном из белорусских продуктов. Импортируют специфическую продукцию, например, соевое молоко. Операторы питания уже выбраны, персонал прошел тщательный отбор и обучение.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все