В мэрии наградили представителей СМИ - корреспонденты АТН среди награжденных

Награды лучшим в своей профессии. В преддверии Дня работников радио, телевидения и связи, который в нашей стране отметят 7 мая, представителей СМИ наградила столичная мэрия.

Как подчеркнули на торжественной церемонии награждения в Минской ратуше, задача любых видов журналистики быть достоверной, оперативной, а главное востребованной самими жителями мегаполиса. Почетные грамоты и благодарности получили как городские, так и республиканские масс-медиа.

Среди награжденных и руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также шеф-редактор программы "Навіны Мінска і рэгіёна" Оксана Шидловская и журналисты Елена Витко и Алексей Кондратенко.

