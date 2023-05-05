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В мэрии наградили представителей СМИ - корреспонденты АТН среди награжденных
Награды лучшим в своей профессии. В преддверии Дня работников радио, телевидения и связи, который в нашей стране отметят 7 мая, представителей СМИ наградила столичная мэрия.
Как подчеркнули на торжественной церемонии награждения в Минской ратуше, задача любых видов журналистики быть достоверной, оперативной, а главное востребованной самими жителями мегаполиса. Почетные грамоты и благодарности получили как городские, так и республиканские масс-медиа.
Среди награжденных и руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также шеф-редактор программы "Навіны Мінска і рэгіёна" Оксана Шидловская и журналисты Елена Витко и Алексей Кондратенко.
Всего награды Мингорисполкома получили три десятка представителей СМИ. Отметили и заслуги одного из старейших изданий нашей страны. Это газета "Минский курьер", которой 115 лет!