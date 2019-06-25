В метро расширяют бесплатную сеть Wi-Fi

Узнать результаты соревнований теперь будет еще проще. В столичном метро расширяют бесплатную сеть Wi-Fi. Раньше она работала только на станциях "Октябрьской" и "Купаловской". А теперь точки доступа появились на всех станциях возле спортивных объектов Европейских игр. Это "Площадь Ленина", "Петровщина", "Уручье", а также "Первомайская", "Автозаводская" и "Немига". До конца года Wi-Fi планируют подключить еще на четырех станциях. В дальнейшем сеть охватит весь столичный метрополитен.