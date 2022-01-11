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В Международном государственном экологическом институте имени Сахарова обсудили новый проект Конституции
В Беларуси продолжается обсуждение нового проекта Конституции. Накануне диалоговая площадка с участием молодежи прошла в Международном государственном экологическом институте имени Сахарова. Новая редакция отдельно закрепит нормы, касающиеся предоставления широких возможностей для реализации молодого поколения. Во время встречи с представителями госаппарата студенты и преподаватели вуза говорили также о патриотическом воспитании и вопросах сохранения исторической памяти.
Очень важно обсудить вопросы, связанные с сохранением памяти о героическом прошлом нашей страны, о героях Великой Отечественной войны, которые есть в каждой белорусской семье, в том числе, я уверен, они есть и в семье каждого студента, чтобы каждый наш молодой человек, приходя 9 Мая к обелиску Победы, отдавал дань памяти и уважения своим родным и близким. И к этому нас призывает норма Конституции, которую мы предлагаем закрепить, по сохранению памяти героев Великой Отечественной войны.
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