В Международном государственном экологическом институте имени Сахарова обсудили новый проект Конституции

Очень важно обсудить вопросы, связанные с сохранением памяти о героическом прошлом нашей страны, о героях Великой Отечественной войны, которые есть в каждой белорусской семье, в том числе, я уверен, они есть и в семье каждого студента, чтобы каждый наш молодой человек, приходя 9 Мая к обелиску Победы, отдавал дань памяти и уважения своим родным и близким. И к этому нас призывает норма Конституции, которую мы предлагаем закрепить, по сохранению памяти героев Великой Отечественной войны.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси