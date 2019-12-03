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В Международный день инвалидов в Минске проходят благотворительные фестивали
Чудеса где-то рядом. Безграничную заботу и внимание сегодня получают те, кто ограничен физически. В Международный день инвалидов в столице проходят благотворительные фестивали, выставки и мастер-классы. Так, воспитанники Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов, а это 140 человек, сами подготовили концертную программу. Через творческие номера дети делились своими победами и достижениями. Во время праздника работала и выставка детских работ, а также мастер-классы и зоны активности.
В центре несколько раз в год комплексную реабилитацию проходят дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, а также с разными формами ДЦП. Своих первых воспитанников медучреждение приняло в 2000 году.
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