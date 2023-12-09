В Международный день памяти жертв геноцида траурные мероприятия проходят по всей Беларуси

Жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили в одном из главных символов скорби - лагере смерти "Благовщина". К памятному камню, который установили в 2002 году, легли цветы от председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, работников контрольного ведомства и органов финансовых расследований.





Эта трагедия с болью в сердце отдается в сердце каждого человека, особенно тех, чья память хранит пережитые события в воспоминаниях родных и близких. Сегодня предпринимаются активные попытки переписать историю и исказить ее. Наша задача - сохранить память о страшных событиях войны в назидание нынешнему и последующим поколениям белорусов. Геноцид - это преступление без срока давности. Валерий Щербун, замначальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску

Память жертв геноцида белорусского народа почтили минутой молчания. В годы войны на лесной поляне, что в нескольких километрах от деревни Малый Тростенец, происходили массовые расстрелы мирных граждан - не только жителей Беларуси, но и депортированных из Германии, Австрии, Чехословакии. Здесь были обнаружены 34 ямы-могилы, некоторые до 50 метров в длину. Спастись от смерти чудом удалось единицам выживших.





Мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв геноцида, прошли и на территории бывшего лагеря смерти "Масюковщина". В годы Великой Отечественной войны там располагался концлагерь "Шталаг-352". Почтить память погибших и возложить цветы сюда приехали представители власти, силовики, духовенство, а также актив общественных объединений города - всего порядка 150 человек.



