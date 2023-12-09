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В Международный день памяти жертв геноцида траурные мероприятия проходят по всей Беларуси
Жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили в одном из главных символов скорби - лагере смерти "Благовщина". К памятному камню, который установили в 2002 году, легли цветы от председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, работников контрольного ведомства и органов финансовых расследований.
Эта трагедия с болью в сердце отдается в сердце каждого человека, особенно тех, чья память хранит пережитые события в воспоминаниях родных и близких. Сегодня предпринимаются активные попытки переписать историю и исказить ее. Наша задача - сохранить память о страшных событиях войны в назидание нынешнему и последующим поколениям белорусов. Геноцид - это преступление без срока давности.
Память жертв геноцида белорусского народа почтили минутой молчания. В годы войны на лесной поляне, что в нескольких километрах от деревни Малый Тростенец, происходили массовые расстрелы мирных граждан - не только жителей Беларуси, но и депортированных из Германии, Австрии, Чехословакии. Здесь были обнаружены 34 ямы-могилы, некоторые до 50 метров в длину. Спастись от смерти чудом удалось единицам выживших.
Мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв геноцида, прошли и на территории бывшего лагеря смерти "Масюковщина". В годы Великой Отечественной войны там располагался концлагерь "Шталаг-352". Почтить память погибших и возложить цветы сюда приехали представители власти, силовики, духовенство, а также актив общественных объединений города - всего порядка 150 человек.
Мемориал "Масюковщина" - особенное место для белорусов. В годы немецко-фашистской оккупации в лагере для военнопленных "Шталаг-352" погибли свыше 80 тысяч человек, однако точное число, скорее всего, никто никогда не узнает. На сегодня удалось установить имена примерно 14 тысяч, но есть надежда, что в будущем станет известно больше, ведь здешняя земля скрывает еще много трагических тайн, которые предстоит разгадать.
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