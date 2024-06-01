В Международный день защиты детей минские байкеры посетили Мозырский детский дом

В Международный день защиты детей в Беларуси без внимания не остались ребята, которые так нуждаются в заботе. Минские байкеры отправились в Мозырский детский дом. Они преодолели путь в 300 км с важной миссией: школьникам вручили необходимые принадлежности для будущего учебного года, а выпускников обеспечили нарядами для учебы в вузах. В ответ на помощь и заботу самые искренние и честные эмоции и слова благодарности. За доставкой добра под рев моторов отправилась и съемочная группа АТН. Подробности рассказал Илья Цветков.

"Везем настроение и радость детям. Это наша миссия на сегодня".

"Хотим подарить немножко радости и тепла. Думаем, что детям понравится".

"Делать добро - это уже традиция для нас. Мы хотим удивить, хотим, чтобы наши маленькие друзья испытали незабываемые эмоции".

Сегодня у каждого байкера кроме полного бака топлива, защитной экипировки еще и боксы с подарками для тех, кто больше всех нуждается в заботе и внимании.

На часах 9 утра, на выезде из Минска под рев моторов собираются владельцы мощных чопперов. Впереди 300 км пути. Такие поездки в гости к детям 1 июня уже добрая традиция.

Маршрут Минск - Мозырь построен, можно отправляться в путь. Парни садятся на свои байки, съемочная группа за ними на авто. Спустя три часа участники пробега прибывают на место. Дети ждут самого входа. И уже мечтают прокатиться на мощном байке в качестве пассажира.

Я в первый раз встречаю ребят. Мне очень нравятся мотоциклы, хочу скорее сесть за руль, погазовать и проехать. Когда я вырасту, куплю себе мотоцикл. Это настоящая свобода. Вадим Греченок, воспитанник Мозырского детского дома

В нашем детском доме 50 воспитанников: 28 мальчиков и 23 девочки, 11 выпускников. Мы всегда ждем наших друзей. И наша семья с их приездом становится немножко больше. Детям всегда нужны взрослые, любимые взрослые, на которых можно смело положиться и взять правильный пример на будущее. Ирина Вишневская, директор Мозырского детского дома

Подарки и внимание в День защиты детей

Подарки сегодня разнообразные и необычные. Кроме фруктов, сладостей и игрушек для самых маленьких, еще и поощрение юных талантов.

Я учусь в 10 классе лицея. Я стараюсь заниматься во всех кружках, мне очень нравятся танцы и вокал, я активистка. Хочу поступить на экономический факультет, потому что это престижно, и стараюсь все сделать для этого. Мария Рогачевская, воспитанница Мозырского детского дома

Творческие увлечения детей поддержали и помогли воплотить из мечты. Записать свою собственную песню и даже сняться в кино - все самые заветные желания сегодня исполнились.

Мы хотим подарить праздник и эмоции. Это самое важное. Но конечно же, у нас есть и полезные подарки. Мы поощряем талантливых молодых людей. Дарим профессиональную запись песни и договорились о съемках фильма. Скоро к нам из России приедут снимать художественный фильм - дети будут принимать участие как актеры. Евгений Бейзак, директор байкерского клуба The One Chapter Belarus

Делать добро и дарить тепло так просто. И важно, какие эмоции ты получаешь взамен. Особенно когда все происходит, как сегодня, - искренне и от чистого сердца.

Байкеры поделились впечатлениями:

"Эмоции счастья. Огонек загорелся внутри. Захотелось еще чаще сюда приезжать".