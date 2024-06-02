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В Международный день защиты детей военнослужащие ВВС и войск ПВО устроили большой праздник для ребят
Насыщенную программу к Международному дню защиты детей с особой заботой подарили ребятам в каждом регионе Беларуси.
Праздник устроили и военнослужащие ВВС и войск ПВО нашей страны. Они посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Перед ребятами выступил народный вокальный ансамбль. Также со сцены прозвучали детские песни. Их воспитанники исполнили вместе с выступающими.
Работа, которую мы проводим с детьми, не ограничивается единоразовыми акциями. Эта работа проводится круглогодично, так скажем, 24/7. Сюда приходят не только военнослужащие, а также члены их семей. Мы всегда рады видеть улыбки детей. Мы знаем, кого мы защищаем, видим плоды нашей работы, поэтому рады, что нас здесь принимают.
После праздничного концерта военнослужащие вручили детям подарки и сувениры.
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