В Международный день защиты детей военнослужащие ВВС и войск ПВО устроили большой праздник для ребят

Работа, которую мы проводим с детьми, не ограничивается единоразовыми акциями. Эта работа проводится круглогодично, так скажем, 24/7. Сюда приходят не только военнослужащие, а также члены их семей. Мы всегда рады видеть улыбки детей. Мы знаем, кого мы защищаем, видим плоды нашей работы, поэтому рады, что нас здесь принимают.

Эдуард Жмакин, замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси