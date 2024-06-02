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В Международный день защиты детей военнослужащие ВВС и войск ПВО устроили большой праздник для ребят

Насыщенную программу к Международному дню защиты детей с особой заботой подарили ребятам в каждом регионе Беларуси.

Праздник устроили и военнослужащие ВВС и войск ПВО нашей страны. Они посетили Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Перед ребятами выступил народный вокальный ансамбль. Также со сцены прозвучали детские песни. Их воспитанники исполнили вместе с выступающими.

Работа, которую мы проводим с детьми, не ограничивается единоразовыми акциями. Эта работа проводится круглогодично, так скажем, 24/7. Сюда приходят не только военнослужащие, а также члены их семей. Мы всегда рады видеть улыбки детей. Мы знаем, кого мы защищаем, видим плоды нашей работы, поэтому рады, что нас здесь принимают.
Эдуард Жмакин, замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси

После праздничного концерта военнослужащие вручили детям подарки и сувениры.

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