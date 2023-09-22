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В МГЛУ будут готовить переводчиков жестового языка

Белорусское общество глухих и Минский государственный лингвистический университет заключили договор о сотрудничестве. Теперь в учебном заведении будут готовить переводчиков жестового языка. Ранее специалистов по сурдокоммуникации обучали в лингвогуманитарном колледже. На уровне высшего образования в нашей стране такую квалификацию будут присваивать впервые.

В стране находятся около 15 тысяч глухих людей и слабослышащих, из них около 5 тысяч - люди трудоспособного возраста. Они нуждаются в коммуникации, в поддержке. Государство оказывает им эту поддержку через законы и указы. Есть белорусский жестовый язык, который в этом году принят как официальный язык Республики Беларусь. Почему подписываем это соглашение? Потому что выучить - это задача наших педагогов, а наша задача - найти им правильное и достойное применение.
Сергей Скуранович, председатель центрального правления Белорусского общества глухих
Мы полагаем, что подготовка специалистов данного профиля поможет значительному количеству граждан не только нашей страны быть в курсе событий. Слышать, о чем говорят политики, ведущие общественные деятели, деятели культуры. Мы полагаем, что начало сотрудничества, которое мы закладываем сегодня, обязательно поможет нам подготовить высококлассных специалистов и, самое главное, сделать это обучение глубоко практико-ориентированным.
Наталья Лаптева, ректор Минского государственного лингвистического университета

На переводческий факультет по новому профилю зачислили 11 человек. Инициатор нововведения - Министерство образования. Задачу перед вузом поставили еще в 2021-м. Два года в университете изучали международный опыт подготовки специалистов, в том числе российских коллег. Новая специальность - вклад в решение вопросов социальной инклюзии людей с нарушением слуха.

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