В МГЛУ будут готовить переводчиков жестового языка

В стране находятся около 15 тысяч глухих людей и слабослышащих, из них около 5 тысяч - люди трудоспособного возраста. Они нуждаются в коммуникации, в поддержке. Государство оказывает им эту поддержку через законы и указы. Есть белорусский жестовый язык, который в этом году принят как официальный язык Республики Беларусь. Почему подписываем это соглашение? Потому что выучить - это задача наших педагогов, а наша задача - найти им правильное и достойное применение.

Сергей Скуранович, председатель центрального правления Белорусского общества глухих