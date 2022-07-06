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В МГУ открылась магистерская программа "Информационные и гибридные войны"
Как противодействовать цветным революциям и предотвращать распространение фейков? В МГУ впервые за историю университета открылась магистерская программа "Информационные и гибридные войны".
Программа уникальна тем, что она первая и единственная в России, где готовят специалистов, способных как самостоятельно, так и в составе команды разрабатывать, планировать и реализовывать операции по противодействию современным информационным гибридным войнам и попыткам организации государственных переворотов, более известных как цветные революции. По словам экспертов, такое решение связано с "производственной необходимостью". Ведь за последние годы против России и Беларуси Запад развернул беспрецедентную информационную компанию, направленную на дискредитацию политического строя и руководства обеих стран.
Мы, организаторы этой программы, рассчитываем, что эта программа будет готовить кадры как для России, так и для Беларуси. То есть будет работать не на интересы отдельной страны, а на интересы Союзного государства в целом, потому что у наших стран общая судьба, общие угрозы и враги, и выживаемость у нас общая. Без Беларуси Россия не выживет, без России Беларусь тоже в нынешних условиях. Поэтому задача выстраивания противодействия современным информационным гибридным войнам, причем системы, способной проводить собственные активные мероприятия на этом направлении, собственные активные операции, это задача, общая для наших стран. И скорее всего, если эта система будет в ближайшее время строиться, она тоже будет общей. Нельзя ее разделить по отдельным странам и создавать у себя отдельные островки безопасности. Безопасность может быть только всеобщей и всецелой.Студентами программы "Информационные и гибридные войны" могут стать люди, уже имеющие определенный багаж знаний в разных сферах: историки, юристы, политологи, конфликтологи, а также профессиональные журналисты, политтехнологи, специалисты по безопасности. Кстати, все курсы программы будут читать практики. Это люди, которые по долгу службы лично принимали участие в операциях информационной войны, противодействовали санкционным диверсиям; люди, владеющие всеми современными знаниями, умениями и навыками в области технологий противодействия подобного рода агрессии.
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