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В МИД Беларуси наградили победителей и лауреатов конкурса "Хочу стать дипломатом"
На шаг ближе к мечте. В МИД Беларуси сегодня чествовали победителей конкурса эссе "Хочу стать дипломатом". Награждал лично министр иностранных дел Сергей Алейник. В зале более 40 молодых амбициозных студентов нашей страны. В будущем все они рассчитывают вернуться в эти стены уже в другом статусе. А пока, помимо подарков, и для лауреатов, и для победителей главный приз - практика в Министерстве иностранных дел. Бесценный опыт поможет ближе ознакомиться с ведомством, коллективом, атмосферой.
Дипломатию часто воспринимают как некий закрытый клуб, но это не совсем так. Дипломатия - это труд профессионалов, труд патриотов, тех, кто готов отдавать свою жизнь на благо служения своей родине. Поэтому для нас было важно, чтобы каждый желающий, независимо от того, какую профессию он себе выбрал в 17 лет, мог попробовать себя, мог рассказать, почему он хочет стать дипломатом, что он хочет привнести в эту профессию.
Что такое дипломатия для меня - это история моего народа, моя личная история, которая начинается с семьи, это история моей прабабушки, которая является участницей Великой Отечественной войны. Благодаря участию в этом конкурсе я смогу пройти практику в МИДе, т.е. получить бесценный опыт.
Всего в этом году в адрес министерства поступило более 160 работ от студентов 17 белорусских вузов. По сравнению с предыдущим конкурсом, увеличилось не только количество участников, но и расширилась география представленных учебных заведений. Как отметил почетный консул Чили в Беларуси Андрей Балабин, чтобы стать ближе к МИДу, необязательно быть дипломатическим работником.
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