В МИД Беларуси наградили победителей и лауреатов конкурса "Хочу стать дипломатом"

Дипломатию часто воспринимают как некий закрытый клуб, но это не совсем так. Дипломатия - это труд профессионалов, труд патриотов, тех, кто готов отдавать свою жизнь на благо служения своей родине. Поэтому для нас было важно, чтобы каждый желающий, независимо от того, какую профессию он себе выбрал в 17 лет, мог попробовать себя, мог рассказать, почему он хочет стать дипломатом, что он хочет привнести в эту профессию.

Александра Шкода, председатель клуба молодых дипломатов МИД Беларуси