В МИД Беларуси обсудили проектную деятельность по устойчивому развитию по линии ООН

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич 29 февраля встретился с исполняющим обязанности Постоянного координатора ООН в Беларуси Эролом Ардучом, сообщает БЕЛТА .

Собеседники обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и ООН.

Кроме того, были затронуты вопросы реализации в Беларуси проектной деятельности в области устойчивого развития по линии ООН.