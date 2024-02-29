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В МИД Беларуси обсудили проектную деятельность по устойчивому развитию по линии ООН

В МИД Беларуси обсудили проектную деятельность по устойчивому развитию по линии ООН

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич 29 февраля встретился с исполняющим обязанности Постоянного координатора ООН в Беларуси Эролом Ардучом, сообщает БЕЛТА.

Собеседники обсудили состояние и перспективы сотрудничества Беларуси и ООН.

Кроме того, были затронуты вопросы реализации в Беларуси проектной деятельности в области устойчивого развития по линии ООН.

Фото: МИД

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