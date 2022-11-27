ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В МИД Беларуси открыта электронная Книга памяти

В МИД Беларуси открыта электронная Книга памяти

В МИД Беларуси в связи со смертью главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея открыта электронная Книга памяти, сообщаетпресс-служба министерства.

Направить свои соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Макея можно на адрес condolences@mfa.gov.by.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все