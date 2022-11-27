В МИД Беларуси открыта электронная Книга памяти

В МИД Беларуси в связи со смертью главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея открыта электронная Книга памяти, сообщает пресс-служба министерства.

Направить свои соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Макея можно на адрес condolences@mfa.gov.by.