3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В МИД Беларуси пообещали ответить на действия Литвы
"Решение литовской стороны временно закрыть (под надуманными предлогами) два пункта пропуска продиктовано политически мотивированным желанием - создать препятствия для собственных граждан", - уверены в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Беларусь отреагирует на данный шаг спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних государств.
Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с растущей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются. В МИД призвали литовскую сторону отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса не только Беларуси и Литвы, но и Европейского союза в целом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Эта разработка сможет спасти жизнь: курсант УГЗ МЧС Беларуси изобрел новый ствол для пожаротушения
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября