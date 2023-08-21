В МИД Беларуси пообещали ответить на действия Литвы

"Решение литовской стороны временно закрыть (под надуманными предлогами) два пункта пропуска продиктовано политически мотивированным желанием - создать препятствия для собственных граждан", - уверены в МИД нашей страны. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Беларусь отреагирует на данный шаг спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних государств.

Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с растущей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются. В МИД призвали литовскую сторону отказаться от практики создания искусственных барьеров для граждан и представителей бизнеса не только Беларуси и Литвы, но и Европейского союза в целом.