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В МИД Беларуси прошло мероприятие к 115-летию со дня рождения белорусского дипломата Кузьмы Киселева

Сегодня в МИД Беларуси прошло памятное мероприятие к 115-летию со дня рождения белорусского государственного деятеля и дипломата Кузьмы Киселева - первого министра иностранных дел Белорусской ССР. Именно усилиями Киселева начали свое становление первые дипломатические службы Беларуси. Он поставил свою подпись под учредительными документами ООН. За значительный вклад в развитие советской дипломатии Кузьма Венедиктович награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Сегодня была представлена экспозиция, посвященная жизни и деятельности Кузьмы Киселева. Также состоялось возложение цветов к его могиле. Память первого министра иностранных дел Беларуси почтили его родственники, представители внешнеполитического ведомства, члены Ассоциации ветеранов дипломатической службы и участники клуба молодых дипломатов МИД.

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