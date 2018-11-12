В МИД Беларуси прошло мероприятие к 115-летию со дня рождения белорусского дипломата Кузьмы Киселева

Сегодня в МИД Беларуси прошло памятное мероприятие к 115-летию со дня рождения белорусского государственного деятеля и дипломата Кузьмы Киселева - первого министра иностранных дел Белорусской ССР. Именно усилиями Киселева начали свое становление первые дипломатические службы Беларуси. Он поставил свою подпись под учредительными документами ООН. За значительный вклад в развитие советской дипломатии Кузьма Венедиктович награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.