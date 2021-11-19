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В МИД Беларуси состоялась шестая встреча - заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

19 ноября в МИД Беларуси состоялась уже шестая встреча - заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. Встретились с министром руководители белорусских организаций из четырнадцати стран мира и говорили не только о своих идеях и предложениях.

События на границе - это тема, которая никого не оставляет равнодушным. Слово Яне Менделевой.

Заседание Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья

Представители диаспор не оставляют без внимания кризис на польско-белорусской границе. Бесчеловечная политика Польши в отношении беженцев и применения спецсредств на территории Беларуси - тема, о которой действительно невозможно молчать.

Мы очень переживаем и сочувствуем людям этим несчастным. Их звали, шли люди с плакатами Velcome ("Приезжайте"). Честно говоря, нам не понять эту ситуацию, которая уже на грани, как мне кажется, человеческих отношений. В мирное время это просто на грани. Мы, конечно, обсуждаем это и считаем, что поляки уж слишком рьяно взялись за то, чтобы не допустить этих людей в Германию.
Людмила Аннус, председатель нарвского белорусского общества "Сябры" (Эстония)
Все вот такие акции недопустимы. Все обеспокоены, все считают, что такие акции недопустимы. Причем применяются спецсредства к мирным людям. И то, что все это применяется фактически на территории Беларуси, - это серьезная международная проблема.
Cергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России
Много детей, много женщин. Для меня важно, чтобы этот конфликт был как можно скорее разрешен, потому что он сложен и для Беларуси, и для Европы. И это нужно понимать, что только путем диалога можно решить этот вопрос.
Елена Лазарева, председатель Союза белорусов Латвии

Несмотря на ангажированность в западных СМИ, белорусы зарубежья прекрасно осознают, что на самом деле происходит на границе.

Показывают эту ситуацию с точностью до наоборот. Например, в Эстонии практически то же самое показывают, но текстовка уже другая: то, что это делает Беларусь. Не Польша с водометами, а, например, газ и прочее - это делает Беларусь.
Виктор Бойкочев, представитель нарвского белорусского общества "Сябры" (Эстония)

Еще одно доказательство того, что белорусы едины, где бы они не проживали, всегда готовы отстаивать интересы своей Родины и умеют сочувствовать чужой беде.

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