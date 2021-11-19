В МИД Беларуси состоялась шестая встреча - заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Мы очень переживаем и сочувствуем людям этим несчастным. Их звали, шли люди с плакатами Velcome ("Приезжайте"). Честно говоря, нам не понять эту ситуацию, которая уже на грани, как мне кажется, человеческих отношений. В мирное время это просто на грани. Мы, конечно, обсуждаем это и считаем, что поляки уж слишком рьяно взялись за то, чтобы не допустить этих людей в Германию.

Людмила Аннус, председатель нарвского белорусского общества "Сябры" (Эстония)