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В МИД Беларуси вызвали посла Украины в связи с инцидентом с ракетой

В МИД Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима, ему заявили решительный протест в связи с инцидентом с ракетой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

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