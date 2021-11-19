В МИД прошло 6-е заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Честно говоря, нам не понять вот эту ситуацию, которая уже на грани, мне кажется, человеческих отношений. В мирное время - это просто на грани. Мы, конечно, обсуждаем это и считаем, что поляки уж слишком рьяно взялись за то, чтобы не допустить этих людей в Германию.



Людмила Аннус, председатель Нарвского белорусского общества "Сябры" (Эстония)