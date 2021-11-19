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В МИД прошло 6-е заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья
Кризис на белорусско-польской границе не оставили без внимания представители диаспор. В МИД прошло 6-е заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. На нем подвели итоги совместной работы, определили перспективы развития и планы на будущее. И, конечно, высказались по теме, о которой действительно невозможно молчать.
Cергей Кандыбович, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России: Все такие акции недопустимы. Все обеспокоены, все считают, что такие акции недопустимы. Причем применяются спецсредства же к мирным людям. И то, что все это применяется фактически на территории Беларуси - это серьезная международная проблема.
Честно говоря, нам не понять вот эту ситуацию, которая уже на грани, мне кажется, человеческих отношений. В мирное время - это просто на грани. Мы, конечно, обсуждаем это и считаем, что поляки уж слишком рьяно взялись за то, чтобы не допустить этих людей в Германию.
Вы сами знаете, что Германия готова взять беженцев к себе. Насколько я знаю, решается вопрос по предоставлению гуманитарного коридора, чтобы беженцы прошли через территорию Польши в Германию.
Еще одно доказательство того, что белорусы едины, где бы они ни проживали. Всегда готовы отстаивать интересы своей Родины и умеют сочувствовать чужой беде.
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