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В МИД состоялась седьмая встреча Консультативного совета по делам белорусов зарубежья
Стремление показать Беларусь такой, какая она есть. В МИД состоялась седьмая по счету встреча-заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. На мероприятие съехались представители диаспор из стран дальнего и ближнего зарубежья, включая страны ЕС и США. Руководители белорусских организаций рассказали о новых проектах и поделились результатами своей деятельности за границей.
Я думаю, что культура находится вне всяких политических событий. Белорусская диаспора продолжает собираться и чтить представителей нашей культуры. Собирались по поводу круглой даты Якуба Коласа, проводили крупные мероприятия, связанные с юбилеями других писателей. Сотрудничаем, стремимся делать что-то на благо Родины и показать нашу белорусскую культуру.
Вот сейчас новое дело я начала. Очень для меня необычное - это восстановление музея славянских культур в городе Балтимор. Он много лет существовал, но сейчас находится в плачевном состоянии. Рассчитываю на то, что у меня хватит сил это дело поднять. Я этим делом так воодушевилась и решила, почему бы не сделать из центра славянских культур музей белорусских.
Тема Года исторической памяти стала опорной и на встрече с руководителем рабочей группы Национального собрания по делам белорусов зарубежья. Торжественно подвели итоги фотофестиваля "Мы - разам! З любоўю да Беларусі" среди представителей нашей диаспоры.
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