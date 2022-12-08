В МИД состоялась седьмая встреча Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Вот сейчас новое дело я начала. Очень для меня необычное - это восстановление музея славянских культур в городе Балтимор. Он много лет существовал, но сейчас находится в плачевном состоянии. Рассчитываю на то, что у меня хватит сил это дело поднять. Я этим делом так воодушевилась и решила, почему бы не сделать из центра славянских культур музей белорусских.

Алла Сандлер, представитель белорусской диаспоры в г. Вашингтоне (США)

