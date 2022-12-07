В МИД состоялось заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Мы обеспечиваем, во-первых, связь наших людей, которые по тем или иным причинам оказались за пределами Родины. С другой стороны, мы обеспечиваем преемственность поколений. Передаем по эстафете наши традиции, знания, культурные и иные ценности. Мы постоянно делимся с нашими соотечественниками новейшей информацией и сведениями о событиях, которые происходят у нас в стране, чтобы у них было четкое и объективное представление о реальности, а не о том, как порой в отдельных странах или группе стран доносят с определенными пропагандистскими целями.

Игорь Назарук, замминистра иностранных дел Беларуси

