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В МИД состоялось заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья

Белорусы "не лучше и не хуже других. Мы - другие, за нами Бог". В МИД состоялось заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. На мероприятие съехались представители диаспор из стран дальнего и ближнего зарубежья (Иордании, Испании, США, Германии, Узбекистана, Эстонии). Заместитель министра иностранных дел Игорь Назарук проинформировал участников о происходящих событиях в Беларуси и ее за пределами.

Мы обеспечиваем, во-первых, связь наших людей, которые по тем или иным причинам оказались за пределами Родины. С другой стороны, мы обеспечиваем преемственность поколений. Передаем по эстафете наши традиции, знания, культурные и иные ценности. Мы постоянно делимся с нашими соотечественниками новейшей информацией и сведениями о событиях, которые происходят у нас в стране, чтобы у них было четкое и объективное представление о реальности, а не о том, как порой в отдельных странах или группе стран доносят с определенными пропагандистскими целями.
Игорь Назарук, замминистра иностранных дел Беларуси

Амбициозные, уверенные в себе и в важности своего дела. Главная задача - популяризировать белорусскую культуру, подчеркнула председатель Нарвского белорусского общества "Сябры". Людмила Аннус отметила, что при посещении Беларуси всегда старается побывать в исторических местах, где увековечена память о тех, кто сражался за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Ведь там, где живет она, - в Эстонии - приходится наблюдать за тем, как власти нещадно переписывают историю и разрушают памятники.

Честно говоря, без слез нельзя об этом говорить! Потому что это самое страшное, что творится сейчас. То, что переписывают учебники, детей учат по другим учебникам. Это не секрет, об этом уже давно было сказано. Но то, что творится сейчас… Наверное, многие видели и слышали - разговор шел о сносе памятника. Под этой акцией уничтожены были многие памятники, посвященные именно освобождению Нарвы. Причем, зверски уничтожены. Разбиты, закопаны. Это ужасно и это продолжается.
Людмила Аннус, председатель Нарвского белорусского общества "Сябры" (Эстония)

На седьмом заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД подвели итоги совместной работы за год и обсудили перспективы на будущее.

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