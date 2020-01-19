В микрорайоне Сокол появится квартал для многодетных семей

Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках. Приоритетное направление этого года - Смолевичи. Там возведут 30 000 квадратных метров.Не забывают и про такую отдаленную часть мегаполиса, как микрорайон Сокол. Здесь появится квартал для многодетных семей.



О том, как жилищный вопрос окрыляет, - Алексей Кондратенко. Первые самолеты связали послевоенный Минск с другими советскими городами 74 года назад. Белорусская столица росла и развивалась, ближе к 80-м стало понятно: воздушная гавань внутри города не отвечает потребностям мегаполиса. В 1983 году начал работать Национальный аэропорт Минск-2. Чуть позднее появился и поселок авиаторов.



В истории развития Сокола есть интересный элемент нумерологии. В двухтысячном году - то есть 20 лет назад - поселок в 20 километрах от Минска стал частью двухмиллионного мегаполиса. Его присоединили к Октябрьскому району столицы.Год 2020 - и новый виток в развитии самого крылатого минского микрорайона. Сегодня, кроме авиаторов, здесь живут разные минчане. Всего более семи с половиной тысяч человек. В ближайшие годы население увеличится, а значит, без жилья и новых объектов инфраструктуры не обойтись. Вот так будут выглядеть дома из нового коттеджного квартала. Это одноквартирные и двухквартирные дома для многодетных семей.



Разница между обычной квартирой и особняком очевидна! Взять хотя бы площадь, например, одноквартирного дома. Это 140 квадратных метров. Просторно, а ведь вокруг еще приусадебные участки. Жилье для многодетных семей появится в юго-западной части Сокола. По сути, Сокол - спальный район, здесь нет промышленности, вокруг лес, в пяти километрах - индустриальный парк "Великий камень". Из новых объектов социальной инфраструктуры в ближайшее время добавятся школа и детские сады.



В целом минчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут возвести жилье с господдержкой во всех городах - спутниках столицы. Тенденция такова, что внутри МКАД строить будут все меньше. Планка этого года - 630 000 квадратных метров. Среди спутников приоритет Смолевичам. В 2020 здесь получат квартиры почти полтысячи семей. Кстати, одним из ноу-хау станут дома с полностью электрическим отоплением и подогревом воды.



