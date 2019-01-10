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В милицию продолжают поступать жалобы от недовольных пассажиров метрополитена
Спорная ситуация возникла между столичным метрополитеном и гражданами, которые пользуются бесконтактной оплатой проезда. В милицию стали поступать заявления о хищении или неправомерном списании средств во время прохождения через турникет. По каждому заявлению проводится проверка, но никаких нареканий со стороны надзорных органов нет. В ситуации разбирался Владимир Королев.
В прошлом году Минский метрополитен запустил услугу оплаты проезда банковской картой. Это позволило многим минчанам и гостям столицы не стоять в очереди. Но всем ли нововведение пришлось по вкусу?
За последние полгода бесконтактным способом оплаты в подземке воспользовались свыше 5 миллионов человек. Пик пришелся на декабрь. Система позволяет не только забыть про жетоны, но и узнать через банковскую карту, откуда пассажир. В будущем такой анализ оплаты позволит изучить пассажиров, а значит выявлять пик нагрузки на подземку, влияние пассажиропотока на смену маршрутов общественного транспорта, изучить наплыв иностранных пассажиров.
Но все ли так предельно ясно с системой расчета, почему в милицию продолжают поступать жалобы от недовольных пассажиров, а Интернет пестрит гневными сообщениями:
"Приложил банковскую карту, чтобы пройти в метро, сняли как за троих. Пока ехал, покопался в эсэмэсках, оказалось, это не первый раз. Ругаться не стал, спешил на работу".
"Оплатил бесконтактной картой через турникет на станции "Автозаводская", а в итоге оплатил за 3 прохода. Или у нас поднялись цены на жетоны, или я карту передержал?"
"Оплатил один раз в метро, списали дважды или трижды. Как такое возможно?" - возмущаются те, кто написал заявление в милицию. Тщательная проверка показала, что система исправна. А вот СМС-оповещения, как и списания, происходят с задержками. Банку, который обслуживает метрополитен, финансово выгодно объединять несколько поездок и лишь после списать итоговую сумму.
Иными словами, списание за проезд в метро может происходить спустя сутки или двое. При этом если вы ездили несколько раз, система объединит поездки и спишет всю сумму за раз. Банку невыгодно каждый раз взимать с вас 65 копеек, удобнее 1 рубль 95 копеек. Система списывает не больше трех поездок сразу в течение двух суток. А чтобы не было вопросов, разработчики запустили специальный сервис, где можно проверить свою оплату в метро.
Разработчики также напомнили, что нужно прикладывать лишь одну бесконтактную карту к валидатору. Тем временем многие пассажиры ленятся доставать пластик из портмоне и прикладывают весь бумажник. Радиус действия считывающего устройства несколько сантиметров. А значит, есть вероятность, что средства могут списаться как с проездного, так и с банковской карты. Какой источник выбирает система в метро, даже разработчики ответить не могут, ведь это зависит и от радиуса действия самих карт. Подобные случаи происходят, но уже по невнимательности самих пассажиров.
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