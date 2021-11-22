Милонов: Польша не донор ЕС, а реципиент. Они получают деньги от ЕС и видят в каждом мигранте конкурента

Они здесь исключительно потому, что заплатили каким-то посредникам деньги, услышав от своих собратьев, что в Европе хорошо. Они здесь хотят прорваться в Европу. И в результате эти люди, которых Европа позвала, но теперь не пускает, может быть, потому что прибыли не с той стороны, не нравятся по какой-то причине. Европа создала проблему для Беларуси, потому что белорусское правительство занимается охраной этих людей, кормит, поит, кров какой-никакой. И самое циничное, что теперь Европа обвиняет Беларусь, и Россию заодно, что вот эта ситуация случилась. Хочется спросить: "Мы здесь причем?". Варшава - это как бы Европа, но как бы не Европа. Они сами попрошайки. Польское правительство является попрошайками Евросоюза, они не доноры ЕС, они реципиенты, они боятся поделиться халявой. Они получают деньги от ЕС и видят в каждом мигранте конкурента. Они сами являются такими внутренними мигрантами и не любят других мигрантов.

Виталий Милонов, депутат Государственной думы России