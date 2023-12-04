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В Минэкономики рассказали, как изменились зарплаты в Беларуси за 30 лет
В Беларуси реальные зарплаты за 30 лет выросли почти в семь раз. К такому выводу пришли специалисты НИЭИ Минэкономики в своем исследовании о достижениях социально-экономического развития страны за последние 30 лет, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинистерства экономики.
Сообщается, что относительно 1992 года реальные доходы населения выросли в 5,5 раза, а реальные зарплаты - в 6,9 раза. Для сравнения: средняя зарплата в стране в 1995-м составляла $65,5, а по итогам 2022-го превышала в эквиваленте $618. За 10 месяцев 2023 года этот показатель в целом по экономике достиг $626 в эквиваленте.
Не менее важное достижение - повышение размера пенсии и гарантированность стабильности пенсионных выплат. Средний размер пенсий по возрасту в долларовом эквиваленте в декабре 2022 года составил свыше $254, что в 7,8 раза выше уровня декабря 2000 года.
Внедрен новый механизм накопления пенсий (3+3). По состоянию на октябрь 2023 года по этой программе заключено свыше 19,5 тыс. договоров.
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