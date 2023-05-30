В Минэнерго прокомментировали информацию о выбросе радионуклидов на БелАЭС

Информация о выбросе радионуклидов на БелАЭС не соответствует действительности, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства энергетики.

"Появившаяся на литовских ресурсах информация является ложной. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть данные онлайн-мониторинга радиационного фона в районе расположения БелАЭС. Сделать это может каждый на сайте станции. На карте четко видно, что радиационная обстановка остается в норме, превышений нет, что свидетельствует о безопасной и надежной работе БелАЭС", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минэнерго заявили, что станция функционирует в штатном режиме, первый энергоблок работает на номинальной мощности, на втором - продолжаются работы по освоению мощности реактора в рамках этапных программ.

Данные о радиационной обстановке анализируются как на самой площадке станции, так и в зоне наблюдения - на постах радиационного контроля. Сведения о текущих значениях мощности дозы гамма-излучения также отображаются на информационных табло в населенных пунктах Ворняны, Подольцы, Рымдюны, Гоза, Чехи, Маркуны, Чернишки, Ольховка, Свирь. БелАЭС регулярно обменивается данными о состоянии радиационной обстановки с заинтересованными госорганами и ведомствами.