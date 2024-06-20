В Мингорисполкоме обсудили меры по сокращению количества долгостроев

На заседании Мингорисполкома обсудили меры по сокращению количества объектов со сверхнормативными сроками строительства, передает БЕЛТА.



"Проделана большая работа в части значительного сокращения таких объектов, - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Видим динамику, но вместе с тем есть еще ряд вопросов, которые необходимо в кратчайшие сроки решить".



По отдельным проектам работы ведутся динамично, по другим есть сложности с финансированием или темпами строительства. На заседании проанализировали ситуацию и определили круг задач на текущий и следующий годы.



Как отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в 2023 году Мингорисполком принял решение, которым утверждены мероприятия по 113 объектам со сверхнормативными сроками строительства, в том числе с выполнением в 2023 году - по 76, в 2024-м - по 25, в 2025-м - по 12. В 2023 году проводились работы на 57 долгостроях, шесть - исключены из перечня. По организациям коммунальной формы собственности вовлечены в оборот 23 объекта из 28, республиканской - 18 из 24, частной - 16 из 24.



Остались нереализованными мероприятия по 19 объектам. По многим из них вопросы будут сняты в ближайшее время. В частности, летом планируется ввести в эксплуатацию квартиры в жилой усадебной застройке для многодетных семей в микрорайоне Сокол (2-я очередь строительства).



По многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными объектами торгового и общественного назначения по ул.Купревича разработаны и выполняются мероприятия по усилению фундамента. По застройке в границах ул.Шаранговича - Горецкого перепроектирована многоуровневая автостоянка на плоскостную, работы планируется выполнить до конца III квартала. Застройка территории в границах ул.Раковской - Витебской должна завершиться до конца месяца.



На сегодняшний день перечень объектов сверхнормативного строительства включает 82 здания и сооружения, в их числе 35 - коммунальной, 22 - республиканской, 25 - безведомственной принадлежности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество сократилось на 27,4%. Наибольшее количество долгостроев расположены в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.



В текущем году запланировано выполнение работ на 49 объектах (21 - коммунальной формы собственности, 14 - республиканской, 14 - частной). Оставшиеся здания предполагается вовлечь в оборот не ранее 2025 года. В числе долгостроев - объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, сооружения, подлежащие сносу для освобождения площадки, производственные, административно-бытовые здания и др.



Финансирование мероприятий предусмотрено инвестиционной программой города, инновационным фондом, за счет средств собственников, кредитных ресурсов.



"По-прежнему наибольшую сложность вызывает ввод в эксплуатацию таких объектов, как встроенные помещения, гаражи, многоуровневые стоянки. Зачастую инвесторы по инвестиционным договорам осуществляют строительство только ликвидных объектов", - отметила Ирина Гонтарева.



На отдельном контроле - объекты жилищного строительства. С превышением нормативных сроков возводятся 21 жилой дом, по семи заказчиком выступают коммунальные предприятия. Они находятся в разной степени готовности, принимаются меры по их скорейшему вводу в эксплуатацию. В частности, по многоквартирному жилому дому по ул.Солнечная, 31, под который реконструируется бывшее общежитие ОАО "Камволь", поставлена задача завершить работы до конца года.



