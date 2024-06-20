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В Мингорисполкоме обсудили меры по сокращению количества долгостроев
На заседании Мингорисполкома обсудили меры по сокращению количества объектов со сверхнормативными сроками строительства, передает БЕЛТА.
"Проделана большая работа в части значительного сокращения таких объектов, - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Видим динамику, но вместе с тем есть еще ряд вопросов, которые необходимо в кратчайшие сроки решить".
По отдельным проектам работы ведутся динамично, по другим есть сложности с финансированием или темпами строительства. На заседании проанализировали ситуацию и определили круг задач на текущий и следующий годы.
Как отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в 2023 году Мингорисполком принял решение, которым утверждены мероприятия по 113 объектам со сверхнормативными сроками строительства, в том числе с выполнением в 2023 году - по 76, в 2024-м - по 25, в 2025-м - по 12. В 2023 году проводились работы на 57 долгостроях, шесть - исключены из перечня. По организациям коммунальной формы собственности вовлечены в оборот 23 объекта из 28, республиканской - 18 из 24, частной - 16 из 24.
Остались нереализованными мероприятия по 19 объектам. По многим из них вопросы будут сняты в ближайшее время. В частности, летом планируется ввести в эксплуатацию квартиры в жилой усадебной застройке для многодетных семей в микрорайоне Сокол (2-я очередь строительства).
По многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными объектами торгового и общественного назначения по ул.Купревича разработаны и выполняются мероприятия по усилению фундамента. По застройке в границах ул.Шаранговича - Горецкого перепроектирована многоуровневая автостоянка на плоскостную, работы планируется выполнить до конца III квартала. Застройка территории в границах ул.Раковской - Витебской должна завершиться до конца месяца.
На сегодняшний день перечень объектов сверхнормативного строительства включает 82 здания и сооружения, в их числе 35 - коммунальной, 22 - республиканской, 25 - безведомственной принадлежности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество сократилось на 27,4%. Наибольшее количество долгостроев расположены в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах.
В текущем году запланировано выполнение работ на 49 объектах (21 - коммунальной формы собственности, 14 - республиканской, 14 - частной). Оставшиеся здания предполагается вовлечь в оборот не ранее 2025 года. В числе долгостроев - объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, жилищного строительства, сооружения, подлежащие сносу для освобождения площадки, производственные, административно-бытовые здания и др.
Финансирование мероприятий предусмотрено инвестиционной программой города, инновационным фондом, за счет средств собственников, кредитных ресурсов.
"По-прежнему наибольшую сложность вызывает ввод в эксплуатацию таких объектов, как встроенные помещения, гаражи, многоуровневые стоянки. Зачастую инвесторы по инвестиционным договорам осуществляют строительство только ликвидных объектов", - отметила Ирина Гонтарева.
На отдельном контроле - объекты жилищного строительства. С превышением нормативных сроков возводятся 21 жилой дом, по семи заказчиком выступают коммунальные предприятия. Они находятся в разной степени готовности, принимаются меры по их скорейшему вводу в эксплуатацию. В частности, по многоквартирному жилому дому по ул.Солнечная, 31, под который реконструируется бывшее общежитие ОАО "Камволь", поставлена задача завершить работы до конца года.
Владимир Кухарев обратил внимание на необходимость контроля за соблюдением графиков строительства и своевременного принятия мер, в том числе по изъятию земельных участков.
Фото: БЕЛТА
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