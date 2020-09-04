В Мингорисполкоме представили нового мэра

Депутаты Минского городского совета сегодня на внеочередной сессии утвердили Владимира Кухарева на должности председателя Мингорисполкома. Представлял нового мэра глава Администрации Президента. По словам Игоря Сергеенко, приоритетными задачами для председателя Мингорисполкома будет в первую очередь создание условий для комфортной жизни горожан. Также особый акцент нужен на строительстве жилья. Кроме того, решать вопросы молодежной политики и продолжать работу с кадрами. До этого Владимир Кухарев занимал должность вице-премьера. В правительстве он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства. Эти сферы сегодня одни из приоритетных и в развитии столицы.