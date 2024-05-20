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В Мингорисполкоме рассказали, как в столичных школах пройдут последние звонки, выпускные и ЦЭ
Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский на оперативном совещании в горисполкоме рассказал, как в белорусской столице пройдут последние звонки, выпускные вечера и централизованный экзамен, сообщает БЕЛТА.
Андрей Стригельский напомнил, что учебные занятия для учащихся 9-х и 11-х классов завершаются 24 мая, для остальных школьников - 31 мая. На уровне базового образования школы и гимназии города оканчивают почти 21,6 тыс. детей, на уровне общего среднего - свыше 11,6 тыс. Приняты необходимые меры, чтобы торжественные мероприятия прошли организованно и слаженно.
Для выпускников 11-х классов 27 и 30 мая проводятся выпускные экзамены. "Их формат уже второй год подряд - централизованный экзамен. 27 мая учащиеся сдают ЦЭ по одному из учебных предметов по выбору, 30 мая - по одному из государственных языков (русскому или белорусскому). В Минске пунктами проведения ЦЭ станут базы 10 вузов, - пояснил Андрей Стригельский. - Основная задача для администраций районов и руководства учреждений образования - обеспечить своевременную доставку и сопровождение выпускников к местам проведения экзаменов".
Также в пунктах сдачи ЦЭ обеспечат медицинское обслуживание, охрану общественного порядка.
Что касается последних звонков и выпускных вечеров, то определены сроки и формат их проведения. Так, 25 мая праздники "Последний звонок" пройдут в 10:00 в формате торжественных линеек. В них примут участие представители органов госуправления, депутаты всех уровней, известные деятели культуры, спорта, руководители шефствующих предприятий, родительская общественность. С 13:00 организуют церемонии возложения выпускниками цветов к монументу "Минск - город-герой", к мемориальным объектам в каждом районе.
Городское праздничное мероприятие пройдет в культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена". "В творческой программе будут задействованы более 650 участников. Медицинское обслуживание обеспечивается шестью бригадами. Предусмотрено увеличение количества подвижного состава общественного транспорта к началу и окончанию праздника. Управлением торговли будут организованы четыре дегустационные площадки, а комбинатом школьного питания - семь торговых объектов", - отметил Андрей Стригельский.
Делегация из числа 100 минских выпускников отправится на республиканский праздник "Последний звонок".
Выпускные вечера состоятся 14 июня с 21:00. По формату даны четкие установки: они проводятся только на базах учреждений образования. В исключительных случаях по согласованию с администрациями районов и комитетом по образованию предусмотрена возможность организации мероприятий на базе учреждений дополнительного образования, культуры, государственных культурно-зрелищных учреждений. Таких школ, которые проводят выпускные на других базах, в столице восемь.
Завершатся выпускные в 4-6 утра. Питание организуют комбинаты школьного питания. В 84 учреждениях в качестве соорганизаторов (в части досуга) привлечены сторонние компании и агентства.
Как подчеркнул Андрей Стригельский, содержательное наполнение мероприятий и обеспечение безопасных условий пребывания детей будет на особом контроле.
Фото: БЕЛТА
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