В Мингорисполкоме утвердили план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины

На оперативном совещании в Мингорисполкоме сегодня утвердили план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. Связано это с многочисленными обращениями граждан. Их беспокоят последствия несанкционированных мероприятий, в том числе и на дворовых территориях. Минчане больше не могут терпеть умышленную порчу имущества, вандальные надписи, шум. Сотрудники коммунальных служб уже наводят порядок, процесс контролируют и сотрудники милиции. Любое вмешательство в действия служб может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

