В Мингорсуде стартовал процесс по уголовному делу о покушении на убийство милиционера

Случилось это 12 августа прошлого года - в пик протестных событий. На пересечении улиц Мельникайте и Победителей сотрудником ГАИ был остановлен автомобиль "Шкода". За рулем находился 45-летний мужчина. Водитель отказался заглушить двигатель, выйти и открыть багажник по требованию инспектора. Обвиняемый наоборот нажал на педаль газа, и машина поехала в сторону милиционера, который от удара упал на капот. Однако шофер движение продолжил. Отметим, статья предусматривает лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.