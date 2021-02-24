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В Мингорсуде стартовал процесс по уголовному делу о покушении на убийство милиционера
Случилось это 12 августа прошлого года - в пик протестных событий. На пересечении улиц Мельникайте и Победителей сотрудником ГАИ был остановлен автомобиль "Шкода". За рулем находился 45-летний мужчина. Водитель отказался заглушить двигатель, выйти и открыть багажник по требованию инспектора. Обвиняемый наоборот нажал на педаль газа, и машина поехала в сторону милиционера, который от удара упал на капот. Однако шофер движение продолжил. Отметим, статья предусматривает лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.
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