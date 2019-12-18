В Министерстве иностранных дел Беларуси подвели итоги Года Станислава Монюшко

арии и кантаты, музыка для пьес. Но больше всего уроженец Беларуси известен как автор первой национальной оперы "Идиллия" или "Сялянка". К сожалению, до наших дней она уцелела только частично. Своим Монюшко считают и в Польше. Он был дирижером Большого театра, а также преподавал в Варшаве.