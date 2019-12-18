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В Министерстве иностранных дел Беларуси подвели итоги Года Станислава Монюшко

Композитору с мировым именем в мае исполнилось 200 лет. ЮНЕСКО включила юбилей в список памятных дат.

В творческом резюме композитора

арии и кантаты, музыка для пьес. Но больше всего уроженец Беларуси известен как автор первой национальной оперы "Идиллия" или "Сялянка". К сожалению, до наших дней она уцелела только частично. Своим Монюшко считают и в Польше. Он был дирижером Большого театра, а также преподавал в Варшаве.

В МИД Беларуси открылась выставка - посвящение композитору

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Выставка в МИД завершила годовой марафон праздничных мероприятий. Итоги подвел министр иностранных дел, глава национальной комиссии ЮНЕСКО Владимир Макей. В экспозицию вошли предметы из фондов Музея истории театральной и музыкальной культуры. Экспонаты - современники Монюшко, но не принадлежали ему лично. Такой прием в музейном деле называют интерьерной экспозицией.

Студенты Белорусской академии музыки исполнили вокальные партии по нотам известного композитора. Музыкальную атмосферу дополнила и презентация виртуального проекта Национальной библиотеки к 200-летию Монюшко.

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