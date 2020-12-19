ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Министерстве культуры и Минском облисполкоме организованы прямые телефонные линии

Прямую телефонную линию сегодня проведет и министр культуры Анатолий Маркевич. По традиции дозвониться можно и заместителям председателей исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан в субботу ответит первый заместитель председателя Сергей Левкович, в столичной мэрии - заместитель председателя Юрий Трущенко.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все