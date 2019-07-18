В Министерстве образования подсчитывают проходные баллы на бюджетные места

Международное право, стоматология, романо-германская философия и информационные технологии - топ самых популярных специальностей в этом году среди абитуриентов. Вырос интерес в том числе и к психологии в Педагогическом университете. Говорить о проходных баллах еще рано, результаты подсчитывают. Но в Министерстве образования уже предполагают: самые востребованные специальности будут иметь диапазон от 330 до 380 баллов. К слову, конкурс был по всем специальностям, при этом остались и вакантные места. Прием документов от абитуриентов, которые решили получать образование на платной основе, продлится по 4 августа. Всего в этом году в вузы Беларуси примут более 54 тысяч человек.