В Министерстве промышленности с коллективом знакомился новый руководитель ведомства

В Министерстве промышленности в новой должности с коллективом сегодня знакомился руководитель ведомства Павел Утюпин. Сфера для него знакомая: почти 6 лет он проработал заместителем министра промышленности, уже после замом министра экономики. Коллективу Павла Утюпина представил вице-премьер Игорь Ляшенко. Он курирует вопросы промышленности и нефтехимии. Что касается задач, которые сегодня стоят перед ведомством, они останутся прежними - разработка новых продуктов, модернизация предприятий, реализация инвестиционных проектов.