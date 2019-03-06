Сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия наградили тружеников хлебной нивы и журналистов, пишущих о новостях в отрасли. Благодарности министра удостоены 8 нашихколлег из Агентства теленовостей за высокий профессионализм, точное освещение жизни на селе и креативную подачу материалов. Поздравляем! Дипломами награждены представители еще шести СМИ.

