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В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич

На связь выйдут и заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателяИван Маркевич.

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