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В Миноблисполкоме обсуждалась реализация требований директивы Президента № 2

Не допускать в работе с населением формализма и несправедливости. И не ждать, когда люди придут в исполкомы со своими проблемами, а идти навстречу им, чтобы решать в первую очередь системные вопросы. Сегодня в Миноблисполкоме обсуждалась реализация требований Директивы Президента № 2 "О дебюрократизации госаппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения". Также подведены определенные итоги решения вопросов жителей Минской области, которые они назвали во время "Большого разговора с Президентом".


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Свою критическую оценку по некачественной работе с населением местным органам власти вынесла и прокуратура Минской области. Благодаря анализу обращений граждан в Минской области выявлено и немало бесхозных дорог. По итогам недавней инвентаризации их взяли на баланс разные организации, чтобы держать в порядке.

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