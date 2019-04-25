Не допускать в работе с населением формализма и несправедливости. И не ждать, когда люди придут в исполкомы со своими проблемами, а идти навстречу им, чтобы решать в первую очередь системные вопросы. Сегодня в Миноблисполкоме обсуждалась реализация требований Директивы Президента № 2 "О дебюрократизации госаппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения". Также подведены определенные итоги решения вопросов жителей Минской области, которые они назвали во время "Большого разговора с Президентом".