В Минобороны рассказали, как проходят совместные летно-тактические учения ВС Беларуси и России

Дело в том, что летный состав - это люди на вес золота. В рамках учений перенимается передовой опыт, который касается построения летного порядка авиационных групп, выполняющих задачи, для того, чтобы их выполнение было наиболее эффективно и наиболее безопасно для летчиков. Самое главное, что можно наблюдать, - это взаимодействие в рамках передачи информации и последовательность выполнения задач. То есть одни суда производят разведку объектов, вторые выполняют задачи по их поражению, третьи выполняют их прикрытие и при необходимости поисково-спасательные работы.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Беларуси