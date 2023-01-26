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В Минобороны рассказали, как проходят совместные летно-тактические учения ВС Беларуси и России
Розыгрыш практических действий авиационного компонента региональной группировки войск прошел на полигоне Ружанский в Брестской области. Продолжаются совместные летно-тактические учения вооруженных сил Беларуси и России. Как сообщили в Минобороны, во время первого этапа маневров отработали вопросы планирования применения авиации, а также активные действия экипажей на авиационных полигонах и участках местности.
Дело в том, что летный состав - это люди на вес золота. В рамках учений перенимается передовой опыт, который касается построения летного порядка авиационных групп, выполняющих задачи, для того, чтобы их выполнение было наиболее эффективно и наиболее безопасно для летчиков. Самое главное, что можно наблюдать, - это взаимодействие в рамках передачи информации и последовательность выполнения задач. То есть одни суда производят разведку объектов, вторые выполняют задачи по их поражению, третьи выполняют их прикрытие и при необходимости поисково-спасательные работы.
И как добавили в ведомстве, летные экипажи белорусской и российской авиации выполняют задачи по поддержке войск, проведению воздушной разведки, уточнению результатов поражения объектов противника, а также спасательно-эвакуационных и десантных действий войск.
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