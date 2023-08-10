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В Минобороны рассказали о фактах провалившейся разведдеятельности в Беларуси

Сразу несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты за последние две недели пресекли белорусские военные. Этой информацией сегодня поделились в Минобороны. Также задержан оператор беспилотника, пытавшийся запустить летательный аппарат над территорией одной из воинских частей. А средствами РЭБ пресечено несколько попыток полетов летательных аппаратов над охраняемой территорией. Все задержанные переданы органам охраны правопорядка.

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