В Минобразования Беларуси озвучили план приема абитуриентов в 2023 году

В Минобразования Беларуси рассказали, сколько абитуриентов вузы и ссузы планируют зачислить в 2023 году, пишет Sputnik.

По словам первого замминистра ведомства Александра Бахановича, всего вузы намерены принять в этом году 52,2 тысячи человек - это почти на 900 человек меньше, чем в прошлом. Зато бюджетных мест в нынешнюю вступительную кампанию будет больше - 28,4 тысячи (в 2022 году - 27,8 тысячи). На платную форму планируется зачислить порядка 23,8 тысячи абитуриентов.

Колледжи намерены набрать 39,6 тысячи человек, из них - более 27 тысяч бюджетников. На уровень профессионально-технического образования - около 26 тысяч человек.

Баханович обратил внимание на то, что в этом году столичные вузы сократят набор на 2 %, очередь на столько же увеличат план приема региональные вузы.

"Это обусловлено тем, чтобы кадры закреплялись в регионах", - сообщил на пресс-конференции во вторник первый замминистра образования.

Сроки приемной кампании 2023

По его словам, в самое ближайшее время будут утверждены сроки проведения приемной кампании этого года. Определят сроки подачи документов, проведения вступительных испытаний в вузах и ссузах, а также зачисления на бюджет и платную форму.

Официально приемная кампания стартует со дня начала ЦТ - в этом году первое централизованное тестирование начнется 14 июня, а последнее пройдет 4 июля. Зарегистрироваться на ЦТ можно будет с 10 мая по 1 июня.

Старт подачи документов в вузы по общему конкурсу - ориентировочно 17 июля.

На уровень среднего специального образования документы начнут принимать с 20 июля, точные сроки сейчас в стадии согласования. На уровень ПТО приемная кампания стартует 15 июня и будет идти до 23 августа. При необходимости добрать абитуриентов - до 15 сентября.