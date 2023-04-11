3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
В Минобразования Беларуси рассказали о трех шагах для поступления в вуз
В Министерстве образования Беларуси рассказали о трех шагах для поступления в учреждение высшего образования.
перейти на сайт Министерства образования, в раздел "Абитуриенту 2023";
далее нужно выбрать учреждение высшего образования, специальность и зарегистрироваться в личном кабинете. С возникшими вопросами можно обратиться в приемную комиссию вуза;
последний шаг - успешно сдать централизованный экзамен и централизованное тестирование и стать студентом.
Также напомним об основных датах ЦЭ: 14 мая - белорусский или русский язык, 21 мая - учебный предмет по выбору учащегося. Основные периоды ЦТ: с 10 мая по 1 июня - регистрация, с 14 июня по 4 июля - основные даты проведения ЦТ, резервными днями определены 11, 13 и 15 июля.
Фото:Министерство образования Республики Беларусь