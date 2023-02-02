В Минобразования Беларуси рассказали, зачем нужны утвержденные шкалы перевода баллов ЦЭ в 10-балльные отметки

Репетиция централизованного экзамена в Беларуси прошла без нарушений. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования страны Ирина Каржова. Явка среди школьников составила более 98 процентов. У отсутствующих были уважительные причины. Результаты репетиции школьники смогут узнать примерно через 2 недели на сайте РИКЗ.

А зачем нужны утвержденные шкалы перевода баллов ЦЭ в 10-бальные отметки?

"Все ребята, которые пройдут ЦЭ и получат балл выше нуля, т.е. от единицы, получат сертификат централизованного экзамена. В нем результаты оцениваются по 100-балльной шкале. Дальше для того, чтобы учесть результаты ЦЭ их нужно перевести в 10-балльную шкалу, и эти шкалы как раз-таки помогают по каждому учебному предмету перевести из 100-балльной шкалы в 10-балльную шкалу результаты выпускников школ", - уточнила Ирина Каржова.