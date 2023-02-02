3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минобразования Беларуси рассказали, зачем нужны утвержденные шкалы перевода баллов ЦЭ в 10-балльные отметки
Репетиция централизованного экзамена в Беларуси прошла без нарушений. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования страны Ирина Каржова. Явка среди школьников составила более 98 процентов. У отсутствующих были уважительные причины. Результаты репетиции школьники смогут узнать примерно через 2 недели на сайте РИКЗ.
А зачем нужны утвержденные шкалы перевода баллов ЦЭ в 10-бальные отметки?
"Все ребята, которые пройдут ЦЭ и получат балл выше нуля, т.е. от единицы, получат сертификат централизованного экзамена. В нем результаты оцениваются по 100-балльной шкале. Дальше для того, чтобы учесть результаты ЦЭ их нужно перевести в 10-балльную шкалу, и эти шкалы как раз-таки помогают по каждому учебному предмету перевести из 100-балльной шкалы в 10-балльную шкалу результаты выпускников школ", - уточнила Ирина Каржова.
При этом ЦЭ играет двойную функцию. С одной стороны это выпускной экзамен за курс средней школы, с другой стороны результаты централизованного экзамена засчитываются при поступлении в учреждение высшего образования. Так вот, в аттестат об общем среднем образовании пойдет средняя арифметическая отметка по этому предмету, которая была выставлена за год, и отметка, которая получена по 10-балльной шкале на ЦЭ.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все