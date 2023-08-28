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В Минобразования озвучили тему первого урока в школах в новом учебном году

В Минобразования озвучили тему первого урока в школах в новом учебном году

Тема первого урока в школах в новом учебном году будет звучать "Беларусь и Я - диалог мира и созидания", рассказала журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, сообщает БЕЛТА.

"1 сентября во всех учреждениях образования пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний и началу учебного года. Тема первого урока "Беларусь и Я - диалог мира и созидания". В торжественных мероприятиях примут участие высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств", - отметила Ирина Каржова.

Планируется, что с 1 сентября свои двери распахнут 2865 государственных учреждений, реализующих образовательные программы общего среднего образования. За парты сядут свыше 1 млн учащихся, из них 110 тыс. - первоклассники.

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