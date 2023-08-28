В Минобразования озвучили тему первого урока в школах в новом учебном году

Тема первого урока в школах в новом учебном году будет звучать "Беларусь и Я - диалог мира и созидания", рассказала журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, сообщает БЕЛТА.

"1 сентября во всех учреждениях образования пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний и началу учебного года. Тема первого урока "Беларусь и Я - диалог мира и созидания". В торжественных мероприятиях примут участие высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств", - отметила Ирина Каржова.