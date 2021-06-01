В "Минск-Арене" стартует TIBO-2021

Цифровая трансформация всех сфер общества - один из национальных приоритетов Беларуси. Приветствие участникам и гостям XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям TIBO-2021направил Президент Александр Лукашенко.

Выставка открывается сегодня в "Минск-Арене". Участие в ней примут более 140 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Узбекистана. Центральную экспозицию займет стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей". Здесь представят инновационные разработки государственных органов и белорусских IT-компаний в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах.