В Минск доставили почти 25 тонн груза гуманитарной помощи из Пекина

Самолет из Пекина с гуманитарным грузом на борту 11 ноября приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщил БелТА официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.

Полет прошел успешно, согласно запланированному графику. Самолет Ил-76 доставил в Национальный аэропорт Минск гуманитарный груз общей массой 24,7 тонны, в котором 2 млн доз вакцины Vero Cell от COVID-19 и шприцы. "Гуманитарный груз сопровождали сотрудники МЧС, при транспортировке груза соблюдались все необходимые условия, в том числе необходимый температурный режим", - отметил официальный представитель МЧС.

Евгений Барановский добавил, что в разгрузке полученной от Китайской Народной Республики вакцины помогают курсанты Университета гражданской защиты МЧС.