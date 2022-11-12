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В Минск доставили почти 25 тонн груза гуманитарной помощи из Пекина
Самолет из Пекина с гуманитарным грузом на борту 11 ноября приземлился в Национальном аэропорту Минск, сообщил БелТА официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.
Полет прошел успешно, согласно запланированному графику. Самолет Ил-76 доставил в Национальный аэропорт Минск гуманитарный груз общей массой 24,7 тонны, в котором 2 млн доз вакцины Vero Cell от COVID-19 и шприцы. "Гуманитарный груз сопровождали сотрудники МЧС, при транспортировке груза соблюдались все необходимые условия, в том числе необходимый температурный режим", - отметил официальный представитель МЧС.
Евгений Барановский добавил, что в разгрузке полученной от Китайской Народной Республики вакцины помогают курсанты Университета гражданской защиты МЧС.
Гуманитарная акция выполнена в соответствии с поручением Совмина Беларуси, координатором реализации которого является Министерство по чрезвычайным ситуациям.
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